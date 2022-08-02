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台股跌234.46點

2022/8/2 13:48
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（中央社台北2日電）台北股市今天開低走低，收盤跌234.46點，為14747.23點，跌幅1.56%，成交金額新台幣2148.76億元。

加權指數開盤為14860.94點，盤中最高14860.94點，最低14663.46點；不含金融股指數12671.44點，跌217.86點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.74%、食品股跌2.15%、塑化股跌1.4%、紡織股跌1.02%、機電股跌1.82%、造紙股跌1.75%、營建股跌0.85%、金融股跌0.64%。

委買張數1606萬8279張，委賣張數948萬8304張，成交張數599萬2569張。

收盤時上漲127家，下跌793家，持平68家。

成交量前5名個股為耿鼎、元大台灣50反1、期元大S&P原油反1、元大滬深300正2、富邦特選高股息30。

漲幅前5名個股為佳龍、台富、瑞利、富邦特選高股息30、聚亨。

跌幅前5名個股為力智、申豐、泰福-KY、波力-KY、正峰。1110802

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