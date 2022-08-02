台塑新智能攜手美電動車商 攻車用鋰鐵電池市場

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台塑新智能公司旗下台塑尖端能源公司2日與美國電動車公司aptera Motors舉行簽約記者會。圖為台塑新智能董事長王瑞瑜（中）與aptera Motors創辦人安東尼（Chris Anthony，左3）及會來賓合照。中央社記者賴言曦攝 111年8月2日

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（中央社記者賴言曦台北2日電）台塑新智能公司旗下台塑尖端能源公司今天與美國電動車公司aptera Motors舉行簽約記者會；aptera創辦人安東尼（Chris Anthony）宣布，將與台塑新智能合作開發新一代車用磷酸鋰鐵電池，並由台塑尖端供應太陽能電動車用電池。

aptera目前全球在手訂單已突破2.2萬輛，安東尼表示，aptera首階段交付的產品是三輪車，預計今年底將進行首輛試生產。四輪車產品方面，則預計在2024年至2025年間持續研發生產。

台塑新智能董事長王瑞瑜指出，相較於鋰三元電池，磷酸鋰鐵電池具備原料蘊藏量豐富、性質穩定等優點，且近年技術有很大突破，克電容量（mAh/g）與鋰三元電池可說是不相上下；透過與aptera合作，投入車用磷酸鋰鐵電池與車用智慧控制系統的開發，將是台塑擴大新能源領域發展重要的里程碑。

由於台塑新智能位於彰濱工業區的磷酸鋰鐵電池芯廠與模組廠預估2024年上半年完工量產，因此台塑新智能總經理劉慧啟指出，在準備量產期間，台塑新智能會先進行規格化測試、ISO認證等，目前安全規格全部通過，期望2024年後可以跟aptera擴大合作，也希望aptera未來能在台灣設置太陽能電動三輪車組裝線。

劉慧啟也提到，由於磷酸鋰鐵電池較鋰三元電池安全，因此包含中國寧德時代CATL、南韓LG等以往聚焦鋰三元電池開發的製造商逐漸轉向，預估未來3到5年內，全球將有超過4成電動車會用磷酸鋰鐵電池、超過8成儲能系統會採用磷酸鋰鐵電池。（編輯：楊蘭軒）1110802