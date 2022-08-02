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中方禁台灣食品進口 乖乖：產品外銷僅約1% 中國營收不到百萬
首頁 / 證券

愛普：庫存調整要到第4季 毛利率第3季可望回升

2022/8/2 18:25
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）利基型記憶體廠愛普董事長陳文良今天表示，產業進入庫存調整期，大多數客戶庫存調整估計要到第4季，隨著產品組合調整，第3季毛利率可望回升。

愛普下午受邀參加證交所舉辦的科技大未來法人說明會，陳文良說，去年第3季是產業階段性高峰，目前進入庫存調整期，大多數客戶庫存調整估計要到第4季。

陳文良表示，這次是產業週期的短期波動，預期物聯網市場長期可望維持快速成長，愛普將會耕耘新領域，爭取長期穩定成長，並帶入穩定現金流。

陳文良說，隨著客戶庫存調整完成，明年物聯網業務可望回升；此外，今年新導入的設計案多，明年將可開始挹注營收。

愛普目前庫存週轉天數大約為7個月，高於正常的6個月水準，陳文良表示，愛普的產品為客製化，庫存都是健康的。

至於人工智慧（AI）事業部，陳文良說，除挖礦外，愛普開始切入高效能運算（HPC）新應用，並致力建立完善生態系，以確保長期發展。

愛普第2季營收新台幣15.39億元，與第1季相當，受產品組合變化影響，毛利率40.96%，較第1季下滑約6個百分點，稅後淨利6.22億元，季增12%，EPS3.85元。

愛普累計上半年營收30.83億元，年增7.76%，毛利率43.83%，較去年同期下滑1.38個百分點，稅後淨利11.79億元，每股純益7.38元。。

陳文良表示，透過產品組合調整，控制低毛利產品出貨量，預期第3季毛利率可望回升；至於第3季營收表現，目前難以確定。（編輯：林淑媛）1110802

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