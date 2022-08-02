海外突發疾病險擬排除法定傳染病 改列入附加條款

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（中央社記者謝方娪台北2日電）海外旅遊即將重啟，先前幾乎全數下架的海外突發疾病醫療險，已有望重新上架。目前保險公會已在研議將法定傳染病列為除外責任的海外突發疾病醫療險，並研議法定傳染病附加條款。

防疫保單理賠巨災震撼保險業，無論產、壽險業，先前幾乎全數下架海外突發疾病醫療險，以防「從國內賠到國外」。

不過，安達產險近日重新上架個人旅平險，保障內容包含海外突發疾病醫療在內，讓外界揣測各家業者海外突發疾病醫療險重新上架，似乎露出曙光。

金管會保險局副局長張玉煇今天證實，為滿足民眾出國需求及符合部分國家要求旅客入境的相關保險規定，保險公會正研議訂定海外突發疾病醫療險將法定傳染病列為除外責任的完整專屬試辦條款，並訂定加保法定傳染病附加條款的試辦條款。

張玉煇表示，保險公會現在正進行討論，後續會將相關內容報送至保險局。

他也指出，民眾若有投保實支實付型醫療費用險，可以作為申請入境部分國家的投保證明文件，保險局已函請保險公會提醒各保險公司，協助保戶出具相關投保證明文件。（編輯：楊蘭軒）1110802