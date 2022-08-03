亞德客看第4季需求回溫 法人：全年業績成長高個位數

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）氣動元件大廠亞德客-KY今天指出，產品價格持穩，預期需求可在第4季逐步回溫，不過中國疫情和政治等變數，可能影響第3季出貨。

法人預期，亞德客-KY全年業績年增調整到高個位數百分點，營益率調整到30%至33%區間。

亞德客-KY下午受邀參加外資法人舉辦線上法人說明會，展望第3季業績表現，亞德客-KY指出，中國大陸部分城市仍對COVID-19疫情管控，部份客戶等待地方政府獎勵政策延遲出貨；此外部分客戶觀望秋天中國大陸政治相關變數，加上全球通膨變數，產能擴充保守，因此第3季部分出貨可能受到影響。

不過亞德客-KY表示，未來數季車用電池需求成長，汽車、能源與照明等製造設備需求穩健，將成為氣動元件拉貨主要動能。

從價格來看，亞德客-KY指出，目前氣動元件產品價格持穩，此外原物料價格下滑，有助毛利率表現，至於營業利益率要看營收規模是否擴大。

法人預估，亞德客-KY第3季業績可能較第2季下滑個位數百分點。

展望第4季，亞德客-KY預期，第4季需求可逐步回溫，主要是中國大陸政府可望推出刺激市場需求的政策，此外原油和商品價格下滑，預期高通膨將趨緩，有助市場需求回溫，預期2023年市場需求可較今年佳。

法人預期，亞德客-KY第4季業績有機會回到成長軌道，今年全年業績成長幅度調整至高個位數百分點，全年營業利益率估落在30%至33%區間。

亞德客-KY持續按照計畫擴充線性滑軌產能，法人預估到今年底，相關產能規模可到人民幣30億元。

觀察第2季主要應用別比重，法人指出，電子設備占比約29%，電池產業占比約15%，通用機械占比約7%，包裝機械占比約7%，汽車產業占比約7%，能源和照明設備占比約7%，機床設備占比約5%。（編輯：黃國倫）1110803