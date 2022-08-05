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SoundOn推動態廣告 力促聲音流量紅利

2022/8/5 13:14
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（中央社記者江明晏台北5日電）台灣大哥大投資的SoundOn聲浪今天宣布，今年新推出的Podcast動態廣告已為台灣Podcaster帶入百萬廣告金收入，讓品牌與廣告主更容易發揮聲音流量紅利，創作者也能加速透過內容變現獲利。

台灣大哥大年初宣布投資台灣聲音經濟第一品牌SoundOn集團，成為第二大投資人，雙方將多面向深度合作，結合台灣大旗下音樂串流平台MyMusic的一站式聲音服務，積極開發Podcast與音頻市場。

SoundOn聲浪今天發布新聞稿宣布，今年新推出的Podcast動態廣告已為台灣Podcaster帶入百萬廣告金收入，並加碼推出獨家後台數據功能，包括聽眾年薪分析與聽眾職業分析，創作者可更清楚自己的聽眾背景與節目含金量。

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SoundOn聲浪執行長黃建翰表示，Podcast產業出現令人興奮的「聲音流量紅利」，SoundOn目前託管Podcast節目加總每月收聽量破億次，但過去由於合作口播廣告費時又費心，廣告主只能選擇與少數的頭部創作者合作；而動態廣告可在短時間一次精準投放到上千檔節目，充分利用舊內容和長尾創作者流量，讓廣告主可用相同預算投放到10倍的受眾。

SoundOn指出，動態廣告可將品牌廣告動態插入Podcast節目中，設定目標受眾性別、年齡、興趣等條件，同步讓Apple Podcast、Google播客、KKBOX、Spotify等各大Podcast播放器聽眾收聽，可省下過去口播廣告與Podcast個別洽談的時間心力。（編輯：張均懋）1110805

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