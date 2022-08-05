台驊投控上半年每股賺14.11元 創歷史次高

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（中央社記者賴言曦台北5日電）台驊投控今天公告，上半年營收新台幣181.5億元，年增31.84%，稅後淨利20.51億元，年減2.22％，每股盈餘（EPS）14.11元，為歷史次高。

台驊透過新聞稿表示，上半年營運狀況雖受上海封城、烏俄戰事、全球高通膨、市場供需缺口縮小及運價持續下滑等因素影響，但在業務多元化及市場分散策略運作下，集團透過業務團隊積極攬貨、爭取優勢運價等操作，在淡季及利空因素干擾下，仍維持良好的營運表現。

台驊第2季合併營收80億元，年增1.67%，稅後淨利11.1億元，年減34.9%，EPS 7.65元，創單季歷史次高紀錄。

台驊說明，獲利較同期下滑的主因之一，是去年疫情導致市場供需失衡，帶動運價飆升，進而拉高整體獲利基期，而今年第2季起全球疫情逐漸趨緩，加上高庫存、高通膨降低購買力，整體市場需求減緩；此外，業外投資評價利得減少，也是稅後淨利下滑的另一項原因。

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展望後市，台驊表示，全球航運3大聯盟近期面對運價下跌，均利用空白航班減少供給，維持運價仍在長約水準，加上歐美各國紛傳罷工事件，影響物流供應鏈順暢度，預料供需失衡下，運價有望調漲，只是如果庫存未能有效消化，可能限制未來幾季貨櫃需求，預計市場年底將放緩。

內陸運輸部分，台驊指出，公司早期便切入中歐、中俄鐵路運輸市場，掌握穩定貨源及長期艙位合約優勢，隨著跨境電商專列、郵政專列等新型服務業快速發展，加上海空運面對港口罷工及油價上漲等風險，鐵路運輸更可展現運期短、運費低等優勢。（編輯：楊凱翔）1110805