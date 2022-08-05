離岸風電區塊開發選商在即 契約書草案引業者議論

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（中央社記者曾智怡台北5日電）離岸風電區塊開發首期選商在即，經濟部今天召開契約書草案說明會，與會開發商針對股權界定與移轉、查核作法及違約責任等均表達意見，經濟部表示，將參考相關意見修正契約內容後，儘速辦理公告作業。

經濟部說明，為符合國內業者綠電需求，行政契約主要規範義務，如一定期限內要取得電業籌設許可、電業施工許可，並依離岸風力發電區塊開發容量分配通知書所載年度，完工併聯發電。

另外，基於第二階段推動經驗，本次將完工併網時程與產業關聯承諾的違約事項明訂處罰機制。

能源局說明，假設有違約情事，將於「違約第7個月起至實際完工併聯日」或「經濟部認定改善完成之日止」的違約期間，自風場實際完工併聯日起算，獲選業者至少須將違約期間內生產的20%電能，以競比價格躉售給台電外，並將依據契約規範，請求懲罰性違約金，以強力規範獲選業者務必如期如質建置風場，並履行產業關聯承諾。

根據草案內容，以完工併聯義務為例，逾期第1個月至第6個月以5%履保金計算每月違約金，超過6個月才以強制躉售電能處罰。

不過，多家與會開發商表示，台灣風場氣候窗短，若錯過就需等到隔年施工期才能執行工程，認為違約扣繳保證金的6個月期限過短。達德能源董事長王雲怡直言，如此嚴苛的行政契約，「應該融不了資」，需多些時間跟銀行討論；同時，尚須考慮開發商可能對第三方違約狀況。

針對履約保證金扣減要求補足，上緯新能源表示，此將造成專案融資困難度，開發商也難以評估違約風險高度，且10日內要補足履約保證金，也會面臨財務資金安排風險。

經濟部表示，為扶植國內產業，獲選業者應確實履行經濟部作成審查意見的產業關聯執行方案，同時明訂查核機制，以兼顧併網期程與台灣產業發展，會將業者意見納入契約參考，但仍須秉持主管機關向民眾負責，嚴格管理離岸風場開發，維護國家權益。

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能源局官員表示，開發商申請時須明確說明容量範圍，以便後續容量分配，維持500MW並彈性增加至多100MW，最高600MW的容量上限。收件期間為8月16日至9月30日，接著開始進行產業關聯、技術、財務能力審查，預估10月底、11月召開相關審查會，目標年底前完成選商作業。

經濟部重申，將在過去建置的既有成果之上，精進規劃後續10年的長程發展方案，有效支持國內綠電需求及在地產業供應鏈永續成長，並堅持既定能源轉型政策，全力推動離岸風電，逐步穩健實現環境永續願景。（編輯：楊凱翔）1110805