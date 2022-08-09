機殼廠7月營收 可成創今年次高、勤誠寫歷史次高

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（中央社記者吳家豪台北9日電）金屬機殼廠可成因組裝廠客戶陸續復工、訂單遞延效應，今天公布7月合併營收新台幣28.21億元，月增28.1%，年減18.7%，改寫今年單月次高。伺服器機殼廠勤誠7月合併營收10.2億元，月減22.34%，年增29.38%，創單月歷史次高。

可成累計今年前7個月合併營收153.21億元，較去年同期減少42.2%。

可成發布新聞稿表示，來自新領域、新產品及新客戶的貢獻，可望挹注營收與獲利，但仍需密切觀察地緣政治、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、總體經濟與供應鏈變化、原物料價格走勢，以及股匯市波動。

勤誠累計今年前7個月合併營收58.9億元，年增19.1%，續創歷年同期新高。

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勤誠表示，第2季因中國封控造成的影響及衝擊已回穩，勤誠不斷優化3廠生產及合作模式，積極調配產能滿足客戶訂單需求的作法已見成效，未來將持續密切關注外部經營挑戰變化，提升應對各項變化的因應能力。

勤誠指出，終端客戶對於雲端應用需求依然強勁，勤誠訂單能見度維持1季，未來每月營收或有起伏，但整體穩健成長目標不變，今年第3季營收可望優於第2季表現。（編輯：楊凱翔）1110809