人事行政總處訪台糖歐風循環宅 瞭解淨零碳排新趨勢

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（中央社記者曾智怡台北10日電）行政院人事行政總處今天率團參訪台糖的「沙崙智慧綠能循環住宅園區」，透過循環生態與起居生活相結合的宜居住宅，瞭解綠循環、綠能技術與淨零碳排新趨勢。

行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天上午率領中央及地方人事主管，以及經濟部能源局長游振偉、台南市政府副秘書長邱忠川，參觀「沙崙智慧綠能科學城」，並造訪台糖公司「沙崙智慧綠能循環住宅園區」。

台糖透過新聞稿說明，沙崙智慧綠能循環住宅園區民國110年完工啟用，採只租不售的方式營運，設計概念導入彈性隔間、明管配置、建材銀行等循環利用思維，再搭配安全管控、智慧電、水網與自耕食材等環境維生系統，未來更將串聯科學城的整體智慧設施及綠能技術，成為國內第一座坐擁綠能循環網、低碳運輸網的優質住宅園區。

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台糖表示，這次導覽聚焦在各循環項目介紹，包含建材循環、水循環、食物循環及能源循環，並至「中庭都市共享農園」周圍觀賞，其設計讓住民能在都市中體驗務農樂趣，透過有機廚餘肥料、雨水回收系統及魚菜共生等循環機制的運用，不僅能吃得安心，更在生態維護及循環利用的思維下，創造新生活態度。

台糖強調，不管是種植甘蔗、畜養豬隻，乃至營建今日的智慧綠能循環住宅，台糖都致力將循環經濟的精神融入生產營運的每個環節；這次的導覽分享深獲參訪者的讚譽，也認識到利用循環智識可創造無限永續，在生活各方面多些思考，都能為2050淨零排放目標盡一份心力。（編輯：蘇志宗）1110810