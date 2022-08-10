法人：美7月CPI增速若如預期放緩 台股可望回神

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（中央社記者潘智義台北10日電）美科技股重挫，台股今天下跌111.26點，相對有撐，法人表示，若美消費者物價指數年增率如預期放緩，則有利美科技股反彈，將可望帶動台股走勢。

加權指數終場收在14939.02點，下挫111.26點，跌幅0.74%。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，7月石油價格下跌約9%，除非占CPI比重也高的房租大漲，否則應可預期美國勞工部今天晚間公布的7月消費者物價指數（CPI），年增率可望下降。

黃國偉指出，只要美國CPI下降，代表通膨壓力也下降，跌深的美科技股可望反彈，而台股科技股料將也有機會連動。

他說，台股今天跌破5日線14949點，但守住10日線14914點，只要美CPI下降，則美股可望反彈，帶動台股走揚，若隨後指數續彈至萬五之上，也有機會再戰季線15352點附近。

至於市場盛傳美聯準會9月召開利率會議，將升息3碼，他直言，若今晚公布7月CPI大幅下調，就有可能只升兩碼，更何況9月聯準會利率會議前還會公布8月CPI，及非農就業人口數據，結果都將影響美聯準會升息幅度。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，若美CPI數據下降，美股有機會反彈，但台股受兩岸關係影響，短線即便反彈，力道也相對有限，以個股輪動為主，盤面不易出現主流股，但有機會在量縮過程打底。（編輯：楊凱翔）1110810