南山人壽前7月賺近413億 7月淨值回升逾700億
2022/8/10 20:55
（中央社記者謝方娪台北10日電）南山人壽今天公告獲利自結數，7月稅後獲利新台幣41.19億元，前7月累計稅後獲利412.94億元，每股盈餘（EPS）為2.99元。受惠股債回升，南山人壽7月底淨值較6月底回升逾700億元。
受惠匯兌利益、穩定經常性收益加上進入國內股利旺季獲現金股利挹注等因素帶動，南山人壽7月稅後獲利41.19億元，不過因去年基期相對高，年減幅達38%，前7月累計稅後獲利412.94億元，年減幅12%。
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上半年因美國猛烈升息，債券殖利率彈升，壽險業持有債券部位出現評價損失，連累淨值下滑。針對外界關注淨值變化，南山人壽表示，公司截至7月底淨值較6月底回升逾700億元，資本適足率（RBC）仍高於300%，長期清償能力無虞，保戶權益不受影響。
南山人壽7月合併新契約保費收入為60.37億元，主要動能來自今年度商品宣告利率調升及預期升息環境持續帶動傳統型美元商品穩健銷售。（編輯：楊凱翔）1110810
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