國泰世華銀推綠色定存 長榮海運大手筆存入18億響應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北11日電）國泰世華銀行今天表示，7月推出綠色定期存款專案，吸引10家企業參與。其中，長榮海運承作達6000萬美元（約新台幣18億元）的綠色定期存款，創下推出專案後單一企業承作的最高金額。

國泰世華銀行在今年7月推出「綠色定期存款專案」，希望以金融商品鼓勵企業重視 ESG 議題，提供企業便捷的方式參與綠色金融，開辦尚未滿月，就吸引超過10家知名企業參與，承作規模已近新台幣30億元，包含長榮、漢翔、能率、信邦、威剛、亞崴、多聯科技等。

國泰世華銀表示，此專案所募集資金，將專用於符合聯徵中心定義的綠色授信業務，以及國泰世華具綠色授信原則的相關授信項目，例如再生能源、節能、污染防治、永續水源及廢水處理等。

國泰世華銀指出，國內第一大、全球第六大航運商長榮海運對綠色投資甚為認同，除了持續參與各項綠色金融業務外，本次也再次與國泰世華合作此專案，承作達6000萬美元（約新台幣18億元）的綠色定期存款，為國泰世華推出此專案之後所承作的最高金額。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

長榮海運表示，國泰世華銀推出綠色定存專案，符合公司一貫的環保理念，除了致力於打造低碳的綠色航運服務之外，更積極參與綠色金融，希望藉此支持更多友善環境的投資方案，為整體供應鏈的永續發展盡一份心力。

國泰世華銀表示，長榮海運也參與國泰世華「環球貿易共享區塊鏈」試驗計畫，藉由航運數據介接，簡化貨運單據資訊取得以順暢交易流程；同時，國泰世華也是長榮ShipmentLink平台合作夥伴，透過海運提單資訊，提供長榮客戶便利辦理貿融業務動撥，未來雙方將持續推動永續綠色創新行動。（編輯：潘羿菁）1110811