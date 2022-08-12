中華電：提前2040年前全面使用再生能源

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（中央社記者江明晏台北12日電）中華電信今天宣布加入RE100聯盟，目標2040年前達到全面使用再生能源，具體措施包括提早汰換3G網路、明年採購再生能源將大幅提升到6000萬度，強調「是負責任且無悔的投資」。

中華電信目標2050年零碳排，2030年所有IDC雲端機房將全部採用綠色再生能源。中華電信總經理郭水義今天表示，中華電信宣布加入RE100聯盟，將提前目標在2040年前、甚至更早達到全面使用再生能源。

他也透露，7月電費上漲後，今年電費估計增加新台幣2億元，也就是一年將增加4億元電費，主要來自IDC機房和基地台。

他表示，中華電具體實施的減碳措施包括，3G網路非常耗電，已提早到後年6月底前全面汰停，前置工作已經展開，未來語音會走VoLTE，透過4G網路來語音通話。

除此之外，中華電針對部分固網老舊設備汰換，另外，透過大數據驅動進行智慧維運和營運活動，以及實施內部碳費，一公噸課徵1600元，激勵內部員工節能減碳。

中華電也將積極自建電力和採購綠電，郭水義表示，中華電在全台已推動許多自建太陽能光電，總容量超過340MW發電量，今年採購再生能源2200萬度，明年預計會大幅提升到6000萬度，也會與企業夥伴簽署購售電合約。

針對投資金額，郭水義認為，灰電價格長期會上漲，綠電價格則隨著科技進步，很可能逐步往下調降，期待「某年某月產生黃金交叉」，中華電身為電信龍頭，認為這是一個負責任的態度，「也強調這是一個無悔的投資」，就像比爾蓋茲倡議應該避免氣候災難，「如果碳排不歸零，你我擁有的也將歸零」。

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此外，郭水義表示，智慧、AIoT應用明顯高度成長，5G開台2年後，應用發展已走過初期初升段，未來將持續蓬勃發展，將運用在百工百業，範圍非常廣大。

中華電近期通過將於桃園崙坪建置新IDC機房，投資金額光是硬體土建就高達新台幣16億元，尚不含設備，未來也會因應市場需求，在適當時間建置雲端跟IDC機房，同時看好雲端和IDC未來幾年會達到百億營收的規模。（編輯：張均懋）1110812