寶成上半年稅後淨利歷史同期次高 每股賺3.29元
2022/8/12 21:29
（中央社記者潘智義台北12日電）製鞋廠寶成工業今天公告上半年合併營收新台幣1356.01億元，年減0.1%；歸屬於公司業主稅後淨利96.99億元，年減2.71%，但仍為同期歷史次高，每股盈餘3.29元。
寶成透過新聞稿指出，上半年度合併營收較去年同期略減，主要由於疫情影響運動用品零售及品牌代理業務與銷售表現，大幅抵銷鞋類製造業務的穩健成長。
寶成表示，透過潤成投資控股公司直間接持股18.09%南山人壽保險公司獲利穩健，由於高基期效應，今年上半年度認列其相關轉投資收益為65.32億元，較去年同期減少7.11億元。
不過，寶成說明，隨著鞋類製造業務本業表現持續進步，加上淨外幣兌換利益等其他業外收入挹注增加，今年上半年度獲利達96.99億元，為同期次高，僅次於去年上半年度的99.7億元。
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寶成解釋，鞋類製造業務依然為今年上半年度合併營收的主要來源，獲益於成品鞋的出貨雙數與平均售價均有所提升，帶動鞋類製造業務的營收較去年同期增加132.16億元，增幅16.8%，合併營收比重提升至67.6%。
運動用品零售及品牌代理業務方面，寶成表示，因其主要營運地區疫情反覆，當地政府持續實施封控及管制措施，對人流、物流及配送服務造成影響，加上消費意願低落，整體銷售較去年同期減少134.28億元，減幅23.6%，合併營收比重降至32.1%；其他業務則無重大變動，合併營收比重維持0.3%。（編輯：楊凱翔）1110812
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