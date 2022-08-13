貿協拚ESG 下半年將辦中小企業碳健檢

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外貿協會持續發展協助企業落實ESG的活動，盼協助企業迎頭趕上ESG浪潮，貿協董事長黃志芳13日表示，下半年貿協將推出北部場中小企業碳健檢活動。（貿協提供）中央社記者謝方娪傳真 111年8月13日

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（中央社記者謝方娪台北13日電）外貿協會今天舉辦大型ESG公益活動，響應國際減碳趨勢，外貿協會董事長黃志芳預告，貿協會展活動將ESG作為指導原則，下半年貿協將推出北部場中小企業碳健檢活動。

外貿協會今天舉辦「2022善愛嘉年華」大型ESG公益活動開幕典禮，宏都拉斯共和國駐台大使布羅德（Harold Burgos）、史瓦帝尼王國駐台大使蒙西比（Promise Msibi）夫婦及諾魯共和國駐台大使凱法斯（Jarden Kephas）等均與會。

外貿協會發布新聞稿指出，「善愛嘉年華」活動讓全台近300位偏鄉孩童走出大山，至台北2天1夜體驗心靈成長、科學知識及同伴關懷，現場邀請人氣歌手及公益慈善團體音樂Live表演及胖卡餐車美食，並於展館中安排手造獨木舟教學、沙板，模擬戶外探索等活動。

黃志芳今天出席開幕典禮談到，今年為外貿協會ESG元年，貿協會展活動將ESG作為指導原則，無論專業展、洽談會或在國外舉辦的活動，例如今年10月在美國將辦理的台灣形象展，皆採同樣的ESG精神。

為響應國際減碳趨勢，他也預告，下半年貿協將推出北部場的中小企業碳健檢活動。（編輯：趙蔚蘭）1110813