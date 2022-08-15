四川限電 長科成都子公司暫停工至20日

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）導線架廠長科今天下午公告，配合中國大陸四川政府限電政策，子公司成都二廠暫時停工至20日，尚未造成重大影響。

中國南方各地近日氣候炎熱、持續高溫，空調等民生用電負荷大增、供電緊張。四川省發布公告表示，為確保電網安全，勒令企業生產全停，從15日到20日期間放「高溫假」、「讓電於民」。

長科在成都設有成都興勝半導體材料、以及成都興勝新材料，持股比重均為100%。

長科指出，為確保四川電網安全，成都市自今天起至20日停供工業生產用電，當地子公司配合停工。

在因應措施，長科表示，密切觀察後續發展情形，復電後，盡力調節人力產量，減少客戶不便，預計停工6個工作日，暫時尚未造成重大影響。

長科先前法人說明會中預期，第3季續受惠車用和工業用晶片導線架拉貨，預期第3季車用和工業比重可較第2季再提升。

若以中間值來看，長科預估第3季營收較第2季37.78億元微減至微增2.4%，毛利率較第2季30.8%微減至小幅季增，營益率較第2季22.7%微減至小幅季增。（編輯：翟思嘉）1110815