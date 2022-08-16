七股科工區預計9月底供廠商建廠 估290億產值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南16日電）去年底動土的台南七股科技工業區，預計年9月底可陸續提供廠商建廠，全區預定116年10月完工，兼顧七股地區農漁食品製造等特色產業發展，預期290億元產值及近萬個工作機會。

台南市長黃偉哲表示，越新的工業區要越能符合綠能、碳排量及汙染排放少等更嚴格標準，也要有兼顧鄰近土地的滯洪等設施，希望將來園區發展方向，和傳統工業區有所區隔，帶動台南海線發展，成為輔助南科和沙崙綠能科學城的產業基地。

依台南市政府經發局資料，七股科技工業區目前已完成先期環保設施（南側洗車台）建置，預計年9月底可交付第1期整地工程中的第1筆土地，113年完成第1期道路及管線工程。第2期預計114年底完成相關工程，全區將於116年10月前完工。開發完成後預估可創造新台幣290億元產值及9540個工作機會，將成為台南市蓬勃發展的新一代產業園區。

經發局指出，七股科技工業區鄰近台17線、台61線，距南科車程約25分鐘、台南科技工業區約10分鐘，開發總面積達141.34公頃。可引進「食品及飲料製造業」、「塑膠製品製造業」、「基本金屬製造業」、「金屬製品製造業」、「機械設備製造業」、「電腦、光學製品及電子零組件製造業」、「汽車及其零件」、「其他運輸工具製造業」、「產業用機械設備維修及安裝業」等七大類。除滿足上中下游的產業需求，並兼顧七股地區農漁食品製造等特色產業發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

七股科技工業區規劃蘊釀前後20多年，當地里長指出，「從嬰兒等到都成大學生了，實在等太久」，去年終於順利動工，居民們期待帶動當地發展，引進大量工作機會，讓台南海線整個活絡起來。

七股科工區位於當地排水末梢低窪地區，當初設計規劃時，有居民一度憂心影響當地排水，後來得知科工區有滯洪池才放心不少；居民們希望未來科工區不是一個封閉環境，而是能讓滯洪池周邊兼具遊憩功能，提升居民生活品質。（編輯：孫承武）1110816