東元第3季智慧能源營收看佳 印度廠估年底完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）電機大廠東元今天預估，第3季智慧能源營收年成長可超過6成，今年節能營收貢獻挑戰新台幣40億元；印度廠估今年底完工，東元擴大東南亞和北美生產規模。

東元下午舉行線上法人說明會，展望第3季營運，東元總經理范炘預期，機電系統營收可年成長14%至18%，智慧能源受惠大型訂單，營收年成長可達58%至62%，不過智慧生活營收可能較去年同期減少3%至5%，第3季毛利率預估區間在21%至25%。

范炘說明，第3季智慧生活營收年減，主要是去年第3季東元爭取到政府冷氣專案，延續到今年第2季，第3季起專案結束使然。

范炘表示，今年以來在節能方面產品及服務，相較去年同期成長約3成，預估今年全年節能相關營收貢獻可望挑戰新台幣40億元。

東元指出，7月起國內電價平均上漲8.4%，用電大戶更上漲15%，企業能源及用電成本越來越高，東元去年就針對工廠節能省電推出低碳智能工廠解決方案，協助企業大幅降低用電成本，並有步驟地達成減碳目標。

在北美油氣市場，范炘指出，目前已取得E-Skid訂單超過2000萬美元，並有超過100台商機正在洽談。

東元積極布局智慧能源，其中台電冬山E/S儲能系統規模60MW，預計8月招標，金額超過新台幣30億元；東元在陸上變電站合計規模1200MW，金額超過80億元；在海上變電站，東元積極爭取設備商機。

關於機電系統市場布局，范炘表示，隨著未來越南廠產能增加、印度廠即將在今年底完工，以東南亞為主的其他區域產值占比，將會更顯著提高，發展重點包括東協的越南、印尼、泰國、馬來西亞等，以及南亞大陸的印度。

東元目前北美地區產值占比相對偏低，考量快速因應當地客戶需求、減少因長途運輸產生的不確定性及碳排放，范炘表示，東元計畫擴大北美地區生產規模，增加供應鏈韌性。

電動車布局方面，范炘預期，東元今年在電動車營收可較去年成長3成，持續布局電動巴士和電動貨卡動力系統，東元也進一步研發下一代電動車動力系統。

法人問及是否實施庫藏股，東元董事長邱純枝表示，目前市場仍有不確定性，先把本業經營好，目前並未規劃實施庫藏股。

法人提問稼動率表現，邱純枝表示，目前產業界對未來經濟展望看法趨於保守，儘管東元目前在機電系統需求和訂單強勁，不過仍預期會經過修正時期，未來供應鏈趨勢採分散式生產，長期可能產能過剩，但東元在機電系統產能可充分利用。

從市場來看，邱純枝預期北美市場產能滿，亞洲市場趨緩，東元整體在稼動率相對可控；至於原物料價格儘管比以往高一些，不過成本漲跌對獲利影響小，東元持續採取穩定市占率和獲利策略。

觀察東元上半年三大事業群營運，其中機電系統營收較去年同期成長13.9%，主因北美、歐洲與台灣市場的營收持續成長；智慧能源營收較去年同期成長37.5%，主因工程收入成長，受惠網際網路數據中心IDC工程及台電龍潭變電所儲能系統等案；智慧生活營收較去年同期成長5.6%，主因空調產品營收成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

從營收比重來看，上半年機電系統占比約53%，智慧能源占比約14.1%，智慧生活占比約27.1%。

觀察第2季營運表現，東元指出，第2季毛利率約23%，因原物料成本、運費、物流業務人力及倉租成本上漲壓力、，較去年同期減少0.9個百分點，但因產品調價效應，相較第1季增加1.1個百分點；第2季營業利益率較去年同期增加近0.7個百分點，主要是費用控管。（編輯：張均懋）1110816