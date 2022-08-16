旺矽第3季業績拚持平 第4季受淡季效應影響

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）半導體探針卡和測試設備商旺矽今天預期，第3季業績可較第2季持平，第4季有傳統淡季因素，業績季減幅度約高個位數至低雙位數百分點。

旺矽指出，儘管下半年部分客戶下修訂單，旺矽今年業績仍可成長。

旺矽下午受邀參加券商線上法人說明會，旺矽發言人邱靖斐今天表示，先前客戶態度轉趨保守，並沒看到訂單下修狀況；但7月初客戶心態更見保守，部分客戶修正下半年訂單，不過預期今年業績成長幅度仍可維持去年水準。

展望旺矽下半年營運，邱靖斐預估，第3季和第4季毛利率表現與第2季差距不大，第3季業績可較第2季持平；不過第4季有傳統淡季因素，加上懸臂式探針卡（CPC）產品線出貨可能下修，估第4季業績季減高個位數至低雙位數百分點區間。

在探針卡布局方面，邱靖斐表示，旺矽在微機電探針卡已與客戶認證，手機應用處理器（AP）微機電探針卡，認證作業持續進行；微機電探針卡擴產作業預計第3季底完成。旺矽指出，在懸臂式探針卡、垂直式探針卡、微機電探針卡產品線已漸趨完備，所有探針均採自製，並未外購。

在LED挑揀相關設備方面，邱靖斐預期，旺矽今年相關業績可小幅成長，Micro LED成長看佳；在新事業群部分，旺矽在高低溫測試系統（Thermal）歐美客戶訂單穩健成長，工程端先進半導體機台特殊檢測業績穩健。

觀察主要產品線營收分布，法人指出，今年第2季探針卡占旺矽整體營收比重約57%，LED相關占比約9%，新事業群占比約25%。

旺矽今年上半年毛利率達45.18%，較去年同期42.21%提升，主要是垂直探針卡出貨量成長；法人分析，旺矽垂直探針卡毛利率最高、懸臂式探針卡次之。（編輯：張良知）1110816