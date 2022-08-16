千附精密：半導體庫存修正無影響 面板業績下修

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（中央社記者張建中新竹16日電）光電及半導體設備零組件廠千附精密今天表示，半導體產業步入庫存調整期，對業務並無負面影響；面板價格修正，對下半年業務有一些影響，全年相關業績下修至持平。

千附精密下午參加櫃買中心舉辦的線上法人說明會，財會協理陳智濠指出，千附精密是民國109年10月1日自千附實業分割出來，主要提供精密零組件整合製造服務。

陳智濠表示，在光電顯示器產業部分，主要客戶為美商應用材料；半導體設備方面，除應用材料外，客戶還有京鼎、漢民；國防產業方面，主要承製洛克希德馬丁的愛國者飛彈控制箱、飛彈相關零組件；航太產業方面，主要客戶是漢翔。

半導體產業步入庫存調整期，投資人關心千附精密業務是否受到影響，陳智濠說，千附精密的業務非但並未受到負面影響，隨著半導體設備廠增加在台的製造與組裝能量，客戶對千附精密的產品需求還增加。

因應半導體客戶的急迫需求，陳智濠表示，千附精密將持續增加設備、提升產能，並導入自動化設備，去年及今年半導體相關設備資本支出新台幣1億元，預期未來將維持相當水準；此外，將增加半導體人才。

陳智濠說，董事會日前通過購置土地案，預計建置新廠，不含土地費用，第一期資本支出約15億元，建廠完成後3至4年，將可新增營收10億元。

至於面板價格修正，陳智濠表示，對下半年業務有一點影響，原先預期今年面板相關業績可望小幅成長，目前修正至與去年相當。

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航太業務方面，陳智濠說，疫情後航太業逐步復甦，相關營收確實有些成長，預期今年可望成長一些，明年也將再成長，但業績需要幾年才可望回到疫情前的水準。

國防業務方面，陳智濠表示，國際情勢緊張，對國防產品有長期有利影響，雖然目前訂單還沒有發酵，不過預期未來明、後年將會有長足增加；此外，千附精密增加兩家國防廠商客戶，目前正進行產品驗證，預計明年可望開始貢獻營收，有助提升長期國防產品營收。（編輯：黃國倫）1110816