鴻海MIH聯盟邀國際專家助陣 深化美國電動車布局

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海推動的MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）今天宣布，兩名國際專家擔任MIH會策顧問（Advisors to the Board），有助MIH在美國電動車市場布局。

MIH聯盟今天上午新聞稿指出，美國電動車新創公司Lordstown Motors執行長海托（Edward Hightower）、以及美國白金級加速器Techstars董事總經理馬蒂內茲（Tricia Martinez），擔任MIH會策顧問，將深化MIH在美國電動車市場布局。

MIH執行長鄭顯聰表示，海托及馬蒂內茲擔任MIH會策顧問，有助MIH布局美國市場，並開啟新契機讓更多國際夥伴加入；MIH表示，除了美國之外，積極與東南亞、印度、中東、歐洲等更多海外夥伴合作。

此外，為加速MIH工作小組標準化工作進行，MIH表示，委員會將啟動會員提名及選舉程序。MIH委員會任期屆滿後將進行改選，8月開放捐款會員（Contributor Member）提名委員人選，10月展開選舉，藉此強化聯盟運作的透明度以及委員會的多元性，進而啟動更多工作小組，以及加速標準化工作的進展。

根據MIH官網，目前已有全球2428家軟硬體企業加入MIH聯盟，8月迄今已增加11名會員，涵蓋65個國家與地區。

海托除了是Lordstown Motors執行長，也擔任與鴻海合資公司執行長，他曾在福特（Ford）、BMW、GM汽車公司擔任產品開發、工程等高階管理職位；馬蒂內茲曾任職於美國能源部，並在擔任總統創新研究員（Presidential Innovation Fellow）期間，負責研究前瞻電氣化技術，目前專注投資並支持人工智慧、潔凈科技、5G等新技術。（編輯：趙蔚蘭）1110817