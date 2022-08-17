台積電拉尾盤傳產續攻 台股連5漲

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）美股持續強勢走高，激勵台股向上攻堅，雖然電子股受到美國科技股表現稍弱影響，但金融、傳產續攻，尾盤台積電黑翻紅，帶動指數終盤上漲44.88點、連續5個交易日收漲。

加權股價指數終場漲44.88點、漲幅0.29%，收在15465.45點，成交值新台幣2145億元。金融股包括富邦金、國泰金尾盤收紅，傳產股的機電、玻璃、航運表現相對凸出，大盤呈價漲量穩趨勢。

證交所上半年財報形式審閱結果出爐，中福、如興因第2季財報難產，將自8月18日停止買賣，新世紀、華上因財報淨值轉負，將在9月26日終止上市，衝擊新世紀、華上連續3個交易日跌停作收。

分析師表示，投資人將密切關注美國即將公布的7月零售銷售數據，以及美國聯邦準備理事會（Fed）發布7月政策會議紀要，由於台股短線反彈已超過1500點，隨著指數站上季線15289點，難免會稍為整理，短線以個股表現為主。

法人指出，大環境逐漸對經濟面有利，儘管美國通膨仍居高不下，但國際油價回檔30%，俄烏戰爭也沒有再擴大，Fed未來升息的速度和幅度可望放緩，未來若電子產業清庫存現象告一段落，年底到明年初，又將是一個新的成長循環；不過，外資尚未歸隊、成交量仍嫌不足，是多頭重返漲勢的隱憂。（編輯：張均懋）1110817