CIP分享氫能與PtX技術應用 助攻台灣綠氫價值鏈

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（中央社記者曾智怡台北17日）根據國發會公布的淨零路徑，2050年氫能將占台灣電力來源約1成；哥本哈根基礎建設基金（CIP）今天舉辦講座探討氫能、儲能與多元電力轉換（PtX）等技術運用，盼開啟台灣創新再生能源科技的發展，助攻台灣綠氫價值鏈發展。

CIP今天媒合產官學界，舉辦第5場次CIP能源轉型與環境永續系列沙龍講座，以「PtX暨綠氫在台灣－打造台灣綠氫價值鏈：能源產業的下一波革命」為主題，探討氫能、儲能與多元電力轉換（Power-to-X，簡稱PtX）等技術運用，現場吸引近40間國營與民間企業參與。

因應淨零碳排，再生能源占比將持續提升，不僅儲能科技獲得前所未有的重視，國發會公布的淨零路徑中，氫能占台灣2050年電力來源9至12%。

CIP台灣區財務長徐正穎透過新聞稿表示，現階段台灣對於儲能的想像、甚至政府在第三階段區塊開發對儲能所訂的相關規範，尚停留在電池的運用，也就是儲電的概念；然而，儲能不僅僅是儲電，電只是能源的其中一種形式。

他指出，目前全球聚焦的儲能科技PtX能夠依需求在電力與不同形式的能源（如氫或氨）之間轉換，利用再生能源間歇性發電的特性，大量儲能，並轉換成無碳燃料，取代傳統化石燃料，進而為減排產業提供前所未有的「直接減碳排方案」。

徐正穎表示，PtX技術應用層面靈活，包括混燒發電、運輸、煉鋼、供應冷熱能等，且能源儲量大、供應時間長，可達到工業級的應用規模，在台灣2050淨零碳排目標實踐上扮演關鍵角色。

CIP表示，鑑於PtX各項優勢，以歐洲為首的各國政府均積極與私部門合作，藉由商業力量推動相關案場的建置。

此外，CIP參與多國政府的國家型計畫，包括在北海打造全球首創的兩座能源島，以及在澳洲西部規模5GW的 PtX計畫等。

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徐正穎表示，CIP深信PtX的潛力，特別成立能源轉型基金（Energy Transition Fund），在全球包括北歐、西班牙、澳洲等國家全力展開相關設施投資與開發，目前已有16個專案正在進行中，非常希望台灣成為第17個專案所在地。

他呼籲，在全球淨零轉型浪潮下，亞太各國持續加速能源轉型的推動，日、韓、中均已發布國家氫能戰略規劃，台灣也須加速相關政策布局，才能引導市場信心及投入，開啟台灣氫能產業榮景。（編輯：楊凱翔）1110817