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美國防部推CMMC驗證 資策會協助台灣產業接軌商機

2022/8/18 12:37
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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美國國防部力推「資通安全成熟度模型驗證」（CMMC），為接軌國防商機，資策會將舉辦「資通安全成熟度合規CMMC研討會」，協助台灣產業前進美國國防供應鏈。

資策會今天發布新聞稿指出，供應鏈安全問題近年備受重視，美國國防部力推「資通安全成熟度模型驗證」（Cybersecurity Maturity Mode Certification），預計2026年美國國防採購案，供應鏈相關廠商必須取得驗證資格。

為協助台灣產業因應美國CMMC合規要求、接軌國防商機，經濟部技術處委由資策會資安科技研究所，將於23日在台南、30日在台北舉辦「資通安全成熟度合規CMMC研討會」，邀請專家分享經濟部技術處資通安全成熟度合規技術推動計畫、CMMC導入機制等專題。

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資策會指出，每年全球因資通安全事件造成高達6000億美元損失，2020年美國國防部逐步要求，國防供應鏈承包商依據專案機密性，須具備相應等級「資通安全成熟度模型驗證」，將於2023年3月推出CMMC 2.0版本，預計2026年美國國防部的所有採購合約，都將包含CMMC驗證要求。

資策會表示，未來美國國防部供應鏈廠商包含承包商與轉包商，須取得CMMC驗證，才有資格成為國防供應鏈的一環，廠商須為相應層級的CMMC驗證做好準備，以利接軌總價值約超過8000億美元的美國國防供應鏈龐大商機。（編輯：郭無患）1110818

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