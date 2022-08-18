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萬潤上半年半導體營收超越去年整年 先進封裝是動能

2022/8/18 16:10
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（中央社記者張建中新竹18日電）自動化設備廠萬潤上半年半導體設備營收突破新台幣10億元，超越去年整年度水準，副總經理李建德表示，看好未來3至5年先進封裝設備發展，將是萬潤主要成長動能。

萬潤下午參加櫃買中心舉辦的線上業績發表會，李建德指出，萬潤兩大產品線為半導體設備及被動元件設備；其中，半導體設備又以先進封裝設備為主。

據統計，萬潤上半年整體營收13.94億元，其中，半導體設備營收10.34億元，已超越去年整年度的9.6億元。被動元件設備部分，李建德說，受客戶擴產遞延影響，上半年營收僅2.79億元，去年全年營收則為14.29億元。

展望未來，李建德表示，半導體產業進入庫存調整期，不過，客戶持續建置先進封裝產能，相關業績並未受到庫存調整影響。先進封裝是未來產業趨勢，看好未來3至5年發展，預期相關設備將是萬潤主要成長動能。

被動元件方面，李建德說，下半年終端需求依然疲弱，萬潤會有因應策略，將朝車規設備發展，並發掘潛在客戶。（編輯：楊蘭軒）1110818

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