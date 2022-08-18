宣告利率不當調升 金管會命令13家壽險下架19張保單
2022/8/18 16:43（8/18 16:50 更新）
13家壽險公司不當調升利變型保單宣告利率，金管會命令下架保單。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
（中央社記者謝方娪台北18日電）13家壽險公司不當調升利變型保單宣告利率，金管會命令13家壽險公司下架保單並將對商品簽署人員給予記點處分，金管會並強調，壽險公司應確實改善宣告利率決策缺失。
13家壽險公司包含元大人壽、友邦人壽、中國人壽、台新人壽、台灣人壽、全球人壽、宏泰人壽、南山人壽、第一金人壽、國泰人壽、富邦人壽、遠雄人壽以及台銀人壽。
金管會預計在今天發函要求13家壽險公司即日起停售共19張保單並對12名商品簽署人員給予記點處分。
其中，元大人壽和富邦人壽均被要求停售3張保單，台新人壽則因先前已被金管會要求停售商品，因此這次僅給予人員記點處分，全球人壽則已在先前自行停售保單。
金管會保險局副局長張玉煇指出，對已投保的有效契約保戶並不會造成影響。（編輯：黃國倫）1110818
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