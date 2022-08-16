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壽險公會龍頭之爭倒數 尹崇堯再提政見助接軌IFRS 17

2022/8/16 19:48
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（中央社記者謝方娪台北16日電）壽險公會理事長將在8月底改選，南山人壽董事長尹崇堯今天再發布參選政見，強調面對IFRS 17的挑戰，將透過壽險公會強化同業合作，兼顧不同規模壽險公司接軌國際保險新制的情況。

壽險公會將在8月底改選理監事，並選出新一任理事長，有意爭取壽險公會龍頭寶座的南山人壽董事長尹崇堯及全球人壽董事陳慧遊呈現雙強之爭，尹崇堯今天再打政見牌，強調未來將從4措施協助業界順利接軌IFRS 17及ICS 2.0。

面對IFRS 17的挑戰，尹崇堯表示，期許透過壽險公會強化同業合作，兼顧不同規模壽險公司面臨的情況，並借鏡其他國家已接軌IFRS 17的實務經驗，降低產業接軌衝擊、維持穩健經營。

尹崇堯指出，將從建立資產負債管理（ALM）新思維、強化商品研發、推動監理法規調整以及爭取有利租稅措施等4根支柱，協助業界順利接軌IFRS 17等新制。

尹崇堯期望與同業專業團隊更密切合作，透過不同規模業者間的經驗交流與資源共享，共同找到適當的ALM管理方式。

同時，將藉由ALM技術指引的制定與落實，逐步改善資產和負債在幣別、交易評價部位及存續期間不對稱的問題，強化商品、投資、風管、資產負債管理策略，營造ALM管理新思維及有利環境，降低產業受利率和匯率等財務市場風險波動的影響。

尹崇堯指出，在IFRS 17制度下，商品結構影響財報獲利呈現，因此未來將透過同業交流及導入國外實務經驗，發展對利率敏感度較低的商品並促進合理定價，爭取費率調整彈性及創新商品研發空間，兼顧產業成長及社會對於多元商品的需求。

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針對未來監理報表與IFRS 17財報的銜接、準備金適用利率、發生率估計、未來現金流及賠款準備估算等涉及監理法規調整議題，尹崇堯承諾將匯集同業共識，透過及時雙向溝通提出具體可行方案。

至於接軌IFRS 17時，將產生一次性影響數所衍生營所稅課稅疑義等租稅議題，尹崇堯表示，未來將整合同業看法提出有利可行方案，也將針對同業接軌所需投入的建置成本及支出向主管機關爭取稅負抵減、簡化申請程序等有利措施，以降低業者接軌成本。（編輯：楊蘭軒）1110816

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