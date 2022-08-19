台股週線收紅 生技醫療股勁揚7.58%漲幅最大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北19日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在15408.78點，較上週上漲119.81點，漲幅約0.78%，其中以生技醫療類指數上漲7.58%最大，跌幅以航運類指數下跌3.46%最大。

證交所發布新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲112.6點，漲幅約0.86%，未含電子類指數上漲80.04點，漲幅約0.45%，未含金融電子類指數上漲79.57點，漲幅約為0.54%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆887.16億元，全體上市股票成交金額為1兆305.56億元，股票成交量週轉率為2.03%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3282.15億元，占全體上市股票交易金額31.85%，電子零組件類1159.06億元，占11.25%；航運類800.71億元，占7.77%

本週成交量週轉率前3名產業依序為汽車類8.6%、生技醫療類7.21%、電器電纜類6.92%。

證交所統計，今年初開盤迄今共153個交易日，集中市場總成交金額為40兆5447.06億元，市場日平均成交金額為2649.98億元，股票成交量週轉率為75.97%，股票日平均成交量週轉率為0.50%。

今天全體上市公司市場總值為48兆1167.15億元，較上週8月12日市值47兆7321.53億元，增加3845.62億元，增幅約0.81%。（編輯：楊凱翔）1110819