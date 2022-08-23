更多編輯台推薦新聞：
巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼
國際

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

國小生學寫程式 台灣大助資訊教育扎根偏鄉

2022/8/23 11:36（8/23 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣大基金會2017年起舉辦Coding Fun偏鄉玩程式暑期夏令營，今年最後一場暑期營隊於澎湖隘門國小舉行成果發表會，學生透過學寫程式，挑戰誰的自走車能最快走出迷宮。中央社記者江明晏攝 111年8月23日
台灣大基金會2017年起舉辦Coding Fun偏鄉玩程式暑期夏令營，今年最後一場暑期營隊於澎湖隘門國小舉行成果發表會，學生透過學寫程式，挑戰誰的自走車能最快走出迷宮。中央社記者江明晏攝 111年8月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏澎湖23日電）「寫程式好好玩」，澎湖隘門國小的學生今年夏天在為期3天的營隊裡學寫程式，挑戰誰的自走車能最快走出迷宮。台灣大基金會Coding Fun計畫，連6年前進偏鄉程式教育，助弭平數位落差。

台灣大基金會2017年起舉辦Coding Fun偏鄉玩程式暑期夏令營，今年營隊包含贊助雲科大資工系舉辦的雲林義賢國小場次，以及3場基金會自辦的宜蘭南澳國小、南投德興國小、澎湖隘門國小場次，一共94位學生參與，由70位志工帶領偏鄉學童從遊戲營隊中學習寫程式，培育程式邏輯思考能力。

今年最後一場暑期營隊於澎湖隘門國小舉行，並於今天舉辦成果發表會。經過3天的努力，28位國小生協力設計出一輛輛外型特殊的自走車，挑戰誰的自走車能最快走出迷宮。比賽過程中車子時而碰壁、時而快速過關，加油、歡笑聲此起彼落，小朋友紛紛說：「寫程式好好玩」。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，Coding Fun偏鄉玩程式計畫透過兩階段模式，讓程式教育在偏鄉紮根，除了舉辦暑期營隊啟發偏鄉學生程式邏輯概念，後續再加上1年在地師資培育計畫，讓老師為在地學生提供程式教育，持續擴大影響力。去年受疫情影響，營隊活動被迫停辦，今年再次恢復實體活動，且首度前進離島。

台灣大哥大資訊長蔡祈岩今天出席，並與學生進行自走車PK賽，向所有學生分享自己的成長經驗。他說，他在小學五年級參加「電腦程式設計」的聯課活動後，程式設計的種子就在心裡萌芽，國中、高中他都繼續把寫程式、玩電腦當作一項重要的課外活動，一路就讀到交大資工系，還做出亞洲的暢銷遊戲「決戰俄羅斯」，同時拿到全國大專盃程式設計競賽第一名。

台灣大基金會Coding Fun偏鄉玩程式計畫從2017年至今，舉辦20場實體營隊及6場線上程式課程，共有716位學生參加，並投入396位志工，啟發學童對於數位科技的興趣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

除了實體課程，台灣大也與中華民國愛自造者學習協會合作開發「PAIA機器學習線上平台」，提供線上學習課程，透過多款遊戲平衡偏鄉科技教育落差。

PAIA平台自2020年3月上線，截至目前共8122人次於官網註冊或下載離線版，AI遊戲共執行6萬9764次。台灣大基金會也持續進行師培計畫，從2017年起到2022年，台灣大基金會已培育26位老師自主開課，截至2021年開設356堂課、受惠學生6550人次。（編輯：翟思嘉）1110823

台灣大哥大資訊長蔡祈岩在澎湖隘門國小與學生進行程式教育自走車PK賽，助偏鄉程式教育扎根。中央社記者江明晏攝 111年8月23日
台灣大哥大資訊長蔡祈岩在澎湖隘門國小與學生進行程式教育自走車PK賽，助偏鄉程式教育扎根。中央社記者江明晏攝 111年8月23日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族