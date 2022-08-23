綠色消費回饋點數投入淨零專案 碳權存摺明年上路

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（中央社記者張璦台北23日電）響應2050淨零排放，金管會與台灣銀行推出「碳權存摺」，民眾購買綠色產品或申請電子帳單時，銀行以「金融碳權點數」回饋，點數可投入至造林等專案，當專案達標後就執行；今年第4季將先號召各銀行加入、組成聯盟，預計明年正式上路。

台灣力拚2050淨零排放，解決氣候變遷問題，台銀今天表示，與金融監督管理委員會從消費者金融支付工具的角度，共同擘劃「碳權存摺」低碳生活回饋模式，引導民眾生活轉型，拉動產業端生產的改變。

台銀指出，這一首創的「碳權存摺」概念，有異於企業面所討論的碳權，主要以教育宣導的核心理念，在消費端鼓勵綠色行為及綠色消費，由銀行給予減碳的「金融碳權點數」，並儲存在碳權存摺中，這樣的理念獲得2022總統盃黑客松入圍前20強的肯定。

台銀以「存摺」讓民眾綁定各種金融支付工具，比如金融卡、信用卡及銀行帳戶，這樣銀行可以在民眾選擇綠色商店消費、購買綠色產品，甚至申請電子帳單、使用網路銀行及行動支付時，以「金融碳權點數」回饋，鼓勵上述低碳綠色生活行動。

金融碳權點數的使用有別於一般信用卡紅利點數兌換商品或是折抵消費，是由銀行提供多項減碳「淨零轉型」專案，像是造林、生態復育或環保公民活動等，讓民眾選擇將點數投入喜歡的專案，當專案達標後就執行。

也就是說，碳權存摺不只具有回饋平台與群眾募資的創新元素，透過這一低碳生活回饋模式的運作，更可讓民眾的消費達到雙重的節能減碳效果。

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台銀指出，碳權存摺的概念已在台銀內部由全體員工進行POC（概念性驗證），並將員工消費累積的金融碳權點數，用在執行「小花蔓澤蘭防除」專案上，內部反應熱烈迴響良好。

台銀表示，後續將持續拜訪不同銀行，廣發英雄帖，目標在今年第4季組成金融產業聯盟，盼公股先行，同步拉攏民營銀行，並於明年正式推出服務，讓銀行業可以更積極回應社會永續轉型的要求及期待，一起從消費端推動低碳生活理念。（編輯：張均懋）1110823