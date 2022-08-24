廣明子公AI Cobot協作機器人亮相 搶智慧工廠商機

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）廣明子公司達明機器人的AI Cobot協作機器人，於今天開展的台北自動化工業大展亮相，搶智慧工廠以及工業自動化的商機。

達明表示，以原生AI引擎結合智慧視覺和協作機器手臂，重新定義未來協作機器人，此次展示在半導體產業、電子製造業的實際案例，以及快速整合AI智慧堆棧及瑕疵檢測應用方案、焊接機器人案例，協助客戶大幅度提升自動化生產效能，全面落實AI加值智慧製造。

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達明指出，此次展出的半導體晶圓蒸鍍工序整料應用，是將AI、協作機器人及2D+3D視覺，全面整合為一體，快速協助半導體產業進行晶圓的精密辨識與取放，大幅降低以往需整合多項視覺的時間及費用。目前也運用在日系汽車大廠出廠前的品質控管，以及導入連鎖披薩、炸雞店的產品辨識與控管，從製造業、汽車產業一直到食品業皆可廣泛運用。

廣明上半年營收55.78億元，年成長逾10%，毛利率22.23%，歸屬母公司業主淨利5.22億元，每股獲利1.88元，今年前7月營收65.11億元，年成長11.21%，下半年審慎看待，全年可維持微幅成長表現。（編輯：張均懋）1110824