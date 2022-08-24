時隔4年M1b與M2再現死亡交叉 央行：資金動能仍充沛

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）中央銀行今天公布7月的M1b與M2年增率分別為6.67%、6.99%，時隔4年多，再現「死亡交叉」；外界憂心是否敲響股市的警鐘，不過央行官員表示，台灣的資金動能依舊充沛。

當M1b大於M2，一般會認為資金動能充沛，稱之為「黃金交叉」；但若M1b年增率低於M2，則被視為「死亡交叉」。

央行今天公布金融概況，受到外資淨匯出，以及放款與投資年增率下降等因素影響，M1B及M2年增率分別降至6.67%及6.99%，是2018年2月以來，再次出現「死亡交叉」。

媒體詢問是否意味股市資金動能堪慮，央行經研處副處長蔡惠美表示，M1b與M2的年增率與基期有關，M2還有定存、外匯存款等影響，股市的資金面只是眾多因素之一，因此不宜以單月的情況解讀。

央行官員補充，2018年1月同樣出現死亡交叉，但當月的台股價量表現均優於2017年12月，顯見M1b、M2變化不宜僅以股市分析。

值得注意的是，7月證券劃撥存款餘額衝破3兆元大關、達到3兆1061億元，較6月暴增1713億元。

蔡惠美分析，7月台股震盪較大，在中旬下探波段低點之後，公股銀行進場，有助於穩定投資信心，而後股價指數也確實往上走，推測散戶的投資信心有回升；另外，7月上市櫃公司發放現金股利約達9500億元，比以往更多，股利入袋後，自然也會推升證券劃撥存款餘額往上走。（編輯：楊凱翔）1110824