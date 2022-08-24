力致：手機車載等新動能將加入 拉升非PC營收比重

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）散熱廠力致總經理連春源表示，今年非PC產品比重約占1成，明年包括智慧型手機、車載、伺服器等領域都有新機種加入動能，預計將進一步拉升整體非PC產品比重。

力致今天參加櫃買中心業績發表會，連春源表示，隨著人工智慧及5G、6G的發展，對散熱產品的需求興日俱增。力致散熱產品涵蓋風扇、導管、均溫板、散熱模組到系統整合、液冷卻系統，除了既有的PC、NB產品外，積極朝車載、網通、手機、資料中心冷卻系統等產品應用的散熱方案布局。

連春源表示，預期車載、伺服器、智慧型手機、網通等產品，明年都會有新產品推出，有助非筆電營收比重從目前的10%進一步往上提升。

車載部分，連春源指出，客戶涵蓋歐美日韓大廠，目前部分機種交貨中，預計明年第1季會與客戶推出新機種。伺服器方面，包含散熱模組跟風扇，產品驗證中，預計明年第4季會有成果。

至於手機領域，目前中低階手機持續消化庫存；摺疊手機也與韓系大廠開發中，預計明年下半年會有成果。網通部分，Switch跟網通大廠已有部分機種出貨，7月已開始交貨，新機種預計明年第1季有成果。

至於浸沒式液冷系統，目前與Intel共同開發中，Data Center產品預計2024年有成果。

另外，法人問到四川限電對公司造成的影響，連春源表示，大約有2個星期左右的影響，公司備有發電機，基本上仍可維持客戶需求一定程度的穩定。（編輯：楊蘭軒）1110824