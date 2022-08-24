更多編輯台推薦新聞：
以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑
國際

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

力致：手機車載等新動能將加入 拉升非PC營收比重

2022/8/24 19:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北24日電）散熱廠力致總經理連春源表示，今年非PC產品比重約占1成，明年包括智慧型手機、車載、伺服器等領域都有新機種加入動能，預計將進一步拉升整體非PC產品比重。

力致今天參加櫃買中心業績發表會，連春源表示，隨著人工智慧及5G、6G的發展，對散熱產品的需求興日俱增。力致散熱產品涵蓋風扇、導管、均溫板、散熱模組到系統整合、液冷卻系統，除了既有的PC、NB產品外，積極朝車載、網通、手機、資料中心冷卻系統等產品應用的散熱方案布局。

連春源表示，預期車載、伺服器、智慧型手機、網通等產品，明年都會有新產品推出，有助非筆電營收比重從目前的10%進一步往上提升。

車載部分，連春源指出，客戶涵蓋歐美日韓大廠，目前部分機種交貨中，預計明年第1季會與客戶推出新機種。伺服器方面，包含散熱模組跟風扇，產品驗證中，預計明年第4季會有成果。

至於手機領域，目前中低階手機持續消化庫存；摺疊手機也與韓系大廠開發中，預計明年下半年會有成果。網通部分，Switch跟網通大廠已有部分機種出貨，7月已開始交貨，新機種預計明年第1季有成果。

至於浸沒式液冷系統，目前與Intel共同開發中，Data Center產品預計2024年有成果。

另外，法人問到四川限電對公司造成的影響，連春源表示，大約有2個星期左右的影響，公司備有發電機，基本上仍可維持客戶需求一定程度的穩定。（編輯：楊蘭軒）1110824

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族