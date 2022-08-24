黃日燦：企業併購寧早勿晚 資產活化當紅就要賣

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（中央社記者潘智義台北24日電）針對台灣企業進行併購的考量原則，台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦今天表示，不是只有大公司才能進行併購，原則是缺什麼、就投資什麼，寧早不要晚；且資產活化的賣出時機，要選在公司紅得發紫時賣掉。

黃日燦今天在台灣併購與私募股權協會2022國際投資論壇指出，友嘉集團能在工具機產業世界排名第3，當初是採小公司併小公司的併購策略，才逐漸成為大公司。

黃日燦認為，企業進行投資併購的原則是缺什麼、就投資什麼，寧可早一點、不要晚一點；比別人晚想到就喪失先機，將會很難進行併購，因為好的企業會有人搶著拿錢來併購。

他直言，若有意將自家企業的資產活化，賣出時機也要快，要趁紅得發紫時賣掉；他以飛利浦4大當紅產業為例說，在面板、半導體產業當紅時賣掉，後來連照明事業也賣掉，只留下醫療事業，現在看來真的是很有遠見。

富采投控董事長李秉傑指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是過去從未有過的經歷，但業界最不缺的就是挑戰，富采2021年正式成立，正好也是疫情最嚴峻之際，但並未影響本來的規劃。

李秉傑說，與隆達組成富采投控這是源於晶元光電在2016年就做出的規劃，只是碰到疫情讓雙方改用新的型態去面對考驗，首先是應變能力要強，還要有順時勢的優勢。

他強調，2021年雖有疫情，但業績依然成長，因零接觸經濟、宅經濟、在家上班，催生資通訊需求，甚至產品供不應求；因應生活型態、工作需求，應變能力特別重要，尤其是數位能力更是基本要求。

佳世達科技醫療器材事業群總經理楊宏培說明，除這次疫情讓醫療事業受惠外，佳世達醫療器材事業群5年營收也成長20倍。

楊宏培強調，佳世達轉型鎖定高階產品，投資併購這條路是一定要走的，但前提是先優化自有事業，因為本業的能量要夠，若本業做得不好，根本沒錢投資新事業。

他指出，佳世達有本業支持，積極轉型並超前部署新事業，包括醫療、解決方案，過程中也併購很多公司，即便是因應美中貿易戰，將中國廠區部分產能遷到東南亞，也是2、3年前就要規劃。（編輯：楊凱翔）1110824