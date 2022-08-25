英特磊上半年獲利大增2.7倍 持續優化產品組合

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）IET-KY（英特磊）今天舉行法人說明會，董事長高永中表示，上半年獲利大增2.7倍，主要受惠磷化銦市場持續強勁以及產品組合優化帶動毛利率提升；後續將提升高頻量測、國防訂單比重，持續優化產品組合。

英特磊上半年營收新台幣4.71億元，較110年同期的3.41億元增加38.12%；稅後淨利1.02億元，成長274.45%，每股盈餘（EPS）2.81元較110年同期的0.76元增加269.74%，營收、獲利大躍進。

英特磊第2季單季營收2.51億元，創下單季歷史新高。營收與獲利均有明顯成長，主因來自於磷化銦市場持續強勁以及產品組合優化帶動毛利率提升所致。

根據市調公司GII所做的統計資料指出，全球磷化銦（InP）化合物半導體的市場規模在2021年至2027年內預計以9.7%的年複合成長率發展，到2027年可望成長到76億美元的規模。

高永中表示，隨著通訊技術進步，不論是在IT、航太、醫療、汽車等終端產品應用上都需要用到磷化銦，目前最重要的用途是用於光通訊。磷化銦晶圓可用於雷射二極體、光電檢測器、LED、光纖通信系統的光收發器等高功率、高頻的光電子設備，推動相關產業近年快速成長。

高永中指出，目前以磷化銦營收占比最高，約占55%，隨著市場需求持續強勁，上半年不論是在高速量測HBT、APD及PIN磊晶片應用於大型資料庫與雲端運算線路上，都是屬於高毛利的產品，且都有相當好的斬獲。

此外，受惠產品組合優化，不僅帶動第2季營收來到單季新高，上半年毛利率從去年同期的30.2%提升至今年的45%，使得EPS同步大幅上揚269.74%。

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砷化鎵的部分，第2季營收占比相對較小，僅只有30%，最主要原因有一機台維修，導致產量受限；目前已經維修完畢，恢復投入生產，第3季應可拉高營收占比。另外，GaSb（銻化鎵）和機台營收的占比偏低是短期波動，整年度的占比維持原本預期約為20%。

高摻雜氮化鎵（GaN）二次生長部分，高永中指出，目前研發進度順利，客戶的反應也相當良好。之前法說會中提到要提高較高毛利率的高頻量測、國防訂單比重，藉此拉抬獲利表現，目前已看見此趨勢產生，在市場需求持續旺盛下，營收與獲利可望逐漸攀升。（編輯：張均懋）1110825