機械業淨零永續推動委員會成立 提4建言盼及早達標

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台灣機械工業同業公會今天成立「機械業淨零永續推動委員會」，推動綠色智慧製造，機械公會理事長魏燦文代表業界提出4點建言，協助業者進行碳盤查，及早邁向淨零。

機械公會傍晚發布新聞稿指出，今天正式成立「機械業淨零永續推動委員會」，代表機械業自發性啟動的綠色智慧製造正式開跑。

推動委員會會長、同時也是機械公會理事長魏燦文表示，機械業不是耗能產業，但面對低碳課題，一定會挑戰企業組織和產品兩大核心，廠商生產環境須達到節能減碳的規定；產品選用低碳環保的材料及零組件，關鍵必須研發節能機械設備，才能協助客戶朝淨零排放的目標前進。

為協助機械業淨零永續發展，魏燦文代表機械業向政府提出4點建言，包括建議政府協助機械設備業者與其相關供應鏈，加速進行碳盤查，協助業者及早邁向淨零之路。

其次，魏燦文建議政府運用政策與經費資源，推動產官學研跨域合作，發展機械產業各項節能減碳技術，協助機械產業跨越技術障礙，完成低碳設備開發。

再者，魏燦文建議政府研訂相關規範與獎勵補助措施，鼓勵製造業汰舊換新；他也建請政府協助機械產業培養節能減碳及永續發展相關技術人才，協助台灣機械產業永續發展。

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公會指出，「機械業淨零永續推動委員會」初期將先盤點各主要機械設備業在淨零與永續的現狀與需求，並將低碳領域的法人專家專長與產業經驗，彙整成低碳顧問資料庫。

魏燦文期待以3年為目標，在機械業上下游產業鏈中推動組織碳盤查及產品碳盤查工作，督促廠商致力研發低碳的生產設備，讓機械業者的綠色觀念、生產模式、節能技術及人才培訓陸續到位。（編輯：黃國倫）1110825