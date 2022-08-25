與新創團隊會談 龔明鑫：南台灣新創動力不輸北部

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「2022 Meet Greater South X 5G AIoT Expo 亞灣創新X新創大南方」展會26日將在高雄登場，25日晚間先舉辦媒體之夜，國發會主委龔明鑫（後左3）出席與多組新創團隊見面會談。中央社記者曾以寧攝 111年8月25日

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）「亞灣創新X新創大南方」展會明天登場，國發會主委龔明鑫今晚與新創團隊會談指出，南台灣新創動力不比北部差，高雄更已快速發展為可以實現軟硬體整合、演示經營的場域。

「2022 Meet Greater South X 5G AIoT Expo 亞灣創新X新創大南方」展會明天將正式登場，在今天晚上舉辦媒體之夜，龔明鑫出席與進行空間活化、傳統產業智慧銜接、中小企業帳務管理、流動人資管理等不同主題的新創團隊見面會談，其中有不少團隊以南部為基地，各自談論團隊想解決的議題與提出的方案。

龔明鑫說，以前常有人說新創生態圈和聚落在台北小巨蛋、新北林口，後來跨到桃園、新竹，再往南好像就沒有了，但去年新創大南方會展在高雄舉辦，參觀人次破萬，表示南部對新創產業有相當高關注，新創動力不會比北部差。

高雄新創產業發展，龔明鑫說，國發會所負責的「亞洲矽谷」計畫以物聯網與新創為重要主軸，高雄市長陳其邁曾經擔任過行政院副院長，相當清楚中央政策走向，上任市長後推動5G AIoT與相關新創產業，高雄發展就非常快速，從過去「智慧城市」排名落後躍升為第一，成為可以實現軟硬體整合、演示經營的場域。

高雄市政府經發局副局長高鎮遠指出，自己當了20幾年的公務人員，這2年高雄發展以北高雄半導體S廊帶和亞灣5G AIoT為主軸，從行政院到市政府，橫向聯繫與縱向連結都做得非常完整，讓高雄在原本的電子業、石化材料基礎下，把半導體產業引進高雄，以一致目標進行發展，有望一路將高科技軸線往南沿續到屏東。

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會中有媒體提問，淨零碳排對於台灣企業，尤其新創團隊會不會是巨大挑戰？龔明鑫說，淨零工作看起來挑戰很高，但也因為有很多需要克服的問題，讓新創有很大空間，在企業中自己最不擔心的就是新創，「因為對新創團隊來說，是機會遠大於挑戰」。

龔明鑫說，自己相信只要把產業生態做起來，新創可以有很好發揮，國發會會持續提供聚落、創業天使基金等各項支持，並且也會以目前的補助基準再加碼，助新創團隊發展。（編輯：陳仁華）1110825