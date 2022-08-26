裕隆下修全年新車銷售目標至42萬輛

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）繼和泰汽車下修台灣全年新車銷售至43萬輛後，裕隆汽車今天舉行法人說明會也將全年預估目標下修至42萬輛。

裕隆副總李建輝表示，2022年1至7月台灣汽車市場總銷量23.4萬輛，年減6.9%，新車銷售衰退主因大陸疫情封城導致車用晶片短供與物流運輸效率影響。台灣部分，雖然疫情趨緩防疫政策放寬，但車用晶片缺料仍未緩解，且總體環境受升息和通貨膨脹使經濟成長放緩，綜合考量各項因素，預估全年台灣汽車銷量約42萬台。

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針對法人關心的轉投資新安東京海上的防疫險損失認列，裕隆表示，截至第2季新安東京虧損新台幣240億元，裕隆認列51.22億，在6月底依推估已經提前保守估計認列。按照包括隔離跟確診比率推估在30%至35%之間計算。

裕隆表示，今年第2季已經按照新安推估全年認列，截至6月底新安東京海上產險已受理防疫險保單近12萬件，理賠金額約58.8億元，新安東京海上產險上半年稅後淨損240億元，其中認列防疫險損失（含賠款準備提列）為290億元。下半年推估差異都會持續跟新安討論，若有調整會在每季財報上公布調整，按照相關會計原則做估列。（編輯：蘇志宗）1110826