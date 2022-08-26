裕融：認列新安防疫險損失 上半年獲利仍較去年成長

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（中央社記者潘智義台北26日電）裕隆集團旗下裕隆金融公司協理廖淑華今天在線上法人說明會表示，上半年獲利不如年初預期，主因認列轉投資新安產險公司防疫險虧損所致，但仍較去年同期成長。

裕隆金融公司預估，第3季歸屬母公司稅後淨利約16.22億至19.82億元，年增約20.07%至46.75%，但每股稅後盈餘3元，年增14.91%至22.24%。

廖淑華強調，雖然認列轉投資新安產險的防疫險損失，使上半年的財報不如年初預期，但因裕融對新安產險持股僅1.94%，因持股比例低，相對而言受影響程度也較低。

裕融副總經理林群盛指出，中國對二手車的管制趨嚴，所以當地二手車的金融業務後續發展仍須觀察。

東南亞市場方面，林群盛說，菲律賓的汽車金融業務較冷淡，因此先投入醫療設備金融業務，也是目前菲律賓相對較穩健安全的業務，至於其他東南亞國家，仍須再評估。

裕隆金融公司統計，上半年合併營收新台幣173億元，在資產餘額增長帶動下，年增達11.9%，稅後淨利則來到31億元，再創同期新高，每股盈餘（EPS）達6.3元，相較去年同期5元持續提升。資產報酬率（ROA）股東權益報酬率（ROE）雙指標，則分別達2.57%、23.95%，經營效率表現優於去年同期。

裕融自結7月合併稅後淨利5.73億元，每股稅後盈餘1.16元；1至7月合併稅後淨利36.84億元，每股稅後盈餘7.46元。

上半年總體經濟雖受到地緣政治、疫情、升息等多重因素影響，但裕融企業表示，基於中長期業務發展計畫，並滿足未來至少3年業務成長資金需求，辦理自上市以來首次的現金增資普通股案，本次增資由凱基證券主辦，共計發行5萬張，以每股150元發行。

裕融說明，因各界看好裕融企業營運績效，投資大眾參與申購筆數共計19萬1597筆，中籤率僅2.2%，股款已於25日收足完成，並順利募集75億元，新股將於8月31日上市買賣。

裕融進一步解釋，近兩年營收成長約1成，但獲利成長較多，高收益產品較多，2021年海外資產品質較差，所以今年成長較大，但新安產險下半年保單損失293億帳上損失，應不會有太大變化，但仍會就確紾數字，保守沽計

裕融指出，6月底資產餘額為2181.59億元，年增20.8%，其中台灣汽車金融資產餘額達1046.62億元，年增19.4%，再細分又以中古車融資占83%，新車融資占17%。

同一期間，裕融在台灣的企業金融資產餘額為568.23億元，年增34.4%；消費金融資產餘額266.2億元，年增34%。（編輯：楊凱翔）1110826