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台股週線收黑130點 航運股跌最大

2022/8/26 19:28
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（中央社記者潘智義台北26日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在15278.44點，較上週下跌130.34點，跌幅約0.85%，其中以航運類指數下跌2.29%最大，生技醫療類指數上漲5.36%為最大。

證交所新聞稿指出，未含金融類指數下跌108.1點，跌幅約0.82%，未含電子類指數下跌12.44點，跌幅約0.07%，未含金融電子類指數上漲54.41點，漲幅約0.37%。

本週集中交易市場總成交金額為9437.45億元，全體上市股票成交金額為8881.37億元，股票成交量週轉率為1.84%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2547.28億元，占全體上市股票交易金額28.68%；電子零組件類1067.72億元，占12.02%；航運類669.73億元，占7.54%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類8.61%、汽車類7.52%、電器電纜類5.45%。

累計今年初開盤迄今共158個交易日，集中市場總成交金額為41兆4908.97億元，市場日平均成交金額為2626.01億元，股票成交量週轉率為77.83%，股票日平均成交量週轉率為0.49%。

今天全體上市公司總市值為47兆7111.94億元，較上週8月19日市值48兆1167.15億元減少4055.21億元，減幅約0.84%。（編輯：楊凱翔）1110826

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