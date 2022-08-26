上半年信用卡網路交易5.43億筆 全年估再創高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北26日電）聯卡中心今天公布統計，今年上半年信用卡網路交易筆數已近5億4335萬筆，預期今年信用卡網路交易筆數將可再創新高，超越去年全年的8億8969萬筆成績。

聯合信用卡處理中心大數據統計資料顯示，2020年台灣信用卡網路交易筆數共5億4579萬筆，2021年達8億8969萬筆、成長63%，今年前6月信用卡網路交易筆數已近5億4335萬筆，聯卡中心預估今年信用卡網路交易筆數應可再創新高。

觀察信用卡平均每筆網路交易金額，2020年每筆約消費新台幣1065元，後續因外送平台使用率更普及，小額餐飲刷卡消費增加，今年上半年信用卡平均每筆網路交易金額約882元。

2020年信用卡網路交易筆數最高的行業別為其他綜合商品零售業，例如量販店或大型電商平台，2021年餐飲行業迎頭趕上，躍升為2021年信用卡網路交易筆數最高的行業。

觀察今年上半年新趨勢，連鎖便利商店近年積極推展虛擬及實體店面整合行銷策略，讓連鎖便利商店類別的信用卡網路交易筆數今年排名衝上第3名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

面對網路交易持續增加，聯卡中心利用大數據資料分析，規劃將詐欺偵測模型結合交易風險警示及控管系統，當持卡人進行信用卡交易時，詐欺偵測模型會依持卡人過去交易行為，比如消費頻率、金額、消費類別等百項變數進行評分，並在交易當下產生風險預測分數值。

聯卡中心說明，當分數值越高，偽冒交易機率越大，將評分結果導入整合在現行交易風險警示及控管系統中，可提供信用卡機構作為評估風險的參考依據，有望快速阻斷偽冒交易。（編輯：楊蘭軒）1110826