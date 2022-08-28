美西玉山科技睽違3年實體論壇 展望半導體復興

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加州大學柏克萊分校榮譽傑出教授胡正明是27日美西玉山科技論壇主講人，他強調半導體產業全球合作的重要性。中央社記者周世惠舊金山攝 111年8月28日

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（中央社記者周世惠舊金山28日專電）前台積電科技長、加州大學柏克萊分校榮譽傑出教授胡正明表示，半導體改善人類生活、節省千倍能源，相關產業非常需要全球合作。

美西玉山科技協會27日以「半導體的復興」為主題舉行三年來第一次實體論壇。「世界需要更好的半導體嗎？半導體榮景可以好多久？世界負擔得起嗎？」主講人胡正明從這3個面向切入做分享。

幾乎每個人的日常生活或工作都會用到半導體相關的產品。胡正明說，新科技如元宇宙（metaverse）之目的是讓人們更開心，半導體科技的特殊之處在於其很小、而且是「愈小愈好」，並改善了人類生活品質。

他表示，「半導體在資料處理節省了千倍以上能源」，這也是半導體產業能在全球暖化下生存的關鍵因素。

胡正明是前台積電科技長、總統科技創新勳章得主，以及加州大學柏克萊分校榮譽傑出教授。

他引用1947年美國貝爾實驗室發明半導體電晶體3位物理學家的背景為例，巴丁（John Bardeen）來自威斯康辛州，夏克萊（William Shockley）出生英國、移居加州，而布萊坦（Walter Houser Brattain）是在中國廈門出生的美國人，強調半導體人才全球合作的重要性。

這場在加州古柏迪諾（Cupertino）舉行的論壇，引言人為玉山科技協會祕書長、Wintec執行長鄭詠升（David Jeng），包括NVIDIA技術和晶圓廠管理副總裁陳遠台（John Chen），前鴻海科技副總裁、鴻海董事李傑（Jay Lee），日月光工程副總裁張翔勁 （Calvin Cheung），Silicon Motion總裁范承華（Robert Fan），聯華電子副總劉士維 （Steven Liu）以及onsemi首席採購長、美西玉山副理事長曾雅君（Nana Tseng）共同與談。

陳遠台特別強調晶圓廠的「文化」，他認為台積電在「對的地方、對的時間、對的人與台灣的文化」中成功，然而晶圓廠到新的環境營運時，領導人必須察覺與尊重當地文化的迥異性。

曾雅君曾任半導體封裝與測試製造服務公司日月光（ASE）副總裁，在半導體業有20多年經驗，親身經歷半導體的創新、成長、成熟、和整合的關鍵周期。她說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，半導體產業變化影響很大，也是未來投資的矚目焦點。（編輯：高照芬）1110828