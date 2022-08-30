矽格擬布局東南亞前進美國 已切入低軌衛星測試

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）IC封測廠矽格考量布局東南亞產線，初期觀察馬來西亞市況，未來也不排除到美國設立據點。矽格已切入低軌衛星晶片測試，以自製測試機台為主，拚明年車用晶片測試業績占比突破10%。

矽格與台星科下午舉行聯合法人說明會，會前矽格和台星科董事長黃興陽，率領矽格與台星科高階主管接受媒體採訪。

展望第3季和第4季營運，矽格總經理暨營運長葉燦鍊不諱言指出，手機客戶庫存調整，部分手機客戶預期要到明年第1季去化庫存完畢，此外個人電腦（PC）市況保守，不過高速運算、網通、車用等領域晶片測試力道佳，尤其是網通晶片產能緊缺，下半年生意不錯，包括5G基地台、Wi-Fi 6晶片等測試量增加、測試時間長，對矽格來說是好消息。

從手機客戶面來看，葉燦鍊指出，安卓（Android）手機客戶保守看第3季庫存調整，預期第4季有機會回穩，觀察中國大陸十一長假、雙11促銷、以及年底世足賽效應，看終端市場市況和客戶庫存狀況，至於美系品牌手機第3季起看佳。

展望今年主要產品應用營運，葉燦鍊預期，手機相關晶片測試業績仍可較去年持平，資料中心和高速運算以及車用業績成長，網通晶片業績看大幅成長。

對於記者提問矽格測試的產能布局，黃興陽表示，因應長期地緣政治變化趨勢，矽格正研究在東南亞布局產線，初期觀察馬來西亞市場，未來也不排除到美國設立據點。

矽格持續布局5G毫米波（mmWave）測試業務，葉燦鍊指出，矽格去年已切入低軌衛星應用，主要以自製測試機台為主。法人表示，矽格透過取得美系低軌衛星晶片客戶測試訂單，間接打進太空探索科技公司（SpaceX）供應鏈。

記者提問矽格蘇州廠是否受到限電或是COVID-19疫情封控影響，黃興陽指出，蘇州廠未開出全產能，限電調節影響不大，蘇州廠年營收規模僅占矽格整體業績比重的低個位數百分點，影響不大。法人指出，矽格蘇州廠以中國大陸客戶為主，包括手機、網通、電源管理晶片等測試。

觀察測試設備交期，葉燦鍊指出，目前設備交期已縮短至3至6個月區間，較之前一年以上交期，已回到正常區間。

法人預估，矽格第3季業績恐旺季不旺，較第2季可能小幅下滑，不過仍可較去年同期成長；第4季業績不會比去年同期差，有機會持平甚至小幅年增，預估今年矽格業績可望年增雙位數百分點。

矽格看好明年車用晶片測試業績持續成長，明年目標業績占比要到10%以上，法人指出，今年迄今，矽格在車用晶片測試營業額已較去年同期成長4成多。

另外，在產能規劃，葉燦鍊表示，矽格持續觀察市況彈性調整擴產規劃，預估明年產能擴增幅度，仍按照近年平均年增幅度約1成至2成。

談到測試價格走勢，葉燦鍊指出，矽格去年開始因應市況調漲價格，今年測試價格持穩，與部分客戶透過產能保障協議簽訂測試長約。

觀察產能利用率，法人表示，矽格上半年平均稼動率約8成多，預估下半年稼動率落在75%至80%區間，其中資料中心和網通應用稼動率可達85%左右。

觀察今年和明年資本支出，法人指出，矽格今年到第3季資本支出規模約新台幣30億元，預估第4季單季資本支出約20億元，今年規模約50億元，預期明年資本支出可再增加。

談到新台幣匯率走貶，矽格指出，今年仍有匯兌收益，迄今累計匯兌收益達新台幣數千萬元，至於電價調漲，矽格表示，電價調漲對毛利率影響程度僅0.2個百分點。

從產品應用比重來看，法人指出，手機占矽格整體業績比重約36%，其中大部分客戶來自中國大陸，網通占比約16%，車用占比約7%，資料中心和高速運算應用占比約23%，消費電子占比約18%；晶片測試業績占比約8成，封裝加上凸塊晶圓業績占比約2成。（編輯：楊凱翔）1110830