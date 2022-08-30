首批退稅憑單兌領至9/30 北市逾4千萬元未領

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（中央社記者張璦台北30日電）報稅季結束，退稅憑單已陸續寄發，第1批退稅憑單的兌領有效期限至今年9月30日，財政部台北國稅局今天表示，截至目前，轄內尚未兌領者計有5137件，金額逾新台幣4004萬元。

110年度所得稅結算申報已於6月30日截止，3批綜合所得稅退稅時間落在7月29日、10月31日、明年1月，財政部賦稅署先前預估，總計退稅金額約新台幣535億元；退稅則包含2種方式，即利用存款帳戶退稅和寄發退稅憑單。

台北國稅局今天指出，110年度綜所稅第1批退稅案件，退稅憑單已於7月29日陸續以掛號寄發。

台北國稅局說明，這一批次退稅憑單的兌領有效期限至9月30日，截至目前尚未兌領者，計有5137件，金額達4004萬7665元，呼籲納稅義務人儘速利用金融機構或郵局的存款帳戶，透過票據交換方式，領取退稅款。

同時，如果退稅金額未達5000元，納稅義務人可攜帶退稅憑單、國民身分證、印章，至台灣銀行台北市各營業單位兌領現金。

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若納稅義務人超過9月30日仍未提出兌領，台北國稅局提醒，可攜帶退稅憑單、國民身分證，向戶籍所在地的國稅局所屬分局、稽徵所申請展延兌領期限，儘速前往金融機構或郵局提出兌領退稅款。

台北國稅局呼籲，納稅義務人辦理綜所稅結算申報時，可提供存款帳戶供稽徵機關辦理直接劃撥退稅，除退稅款可早日入帳外，更不必擔心退稅憑單遺失、污損、忘記兌領、遭郵寄招領或遭冒領情事，也可免去往返金融機構提兌的奔波，省時、安全又便利。（編輯：黃國倫）1110830