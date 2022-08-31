台糖虎尾循環畜殖場啟用 化豬糞為綠金助淨零碳排

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台糖斥資107億將旗下13座傳統豬場改建成現代化的農業循環畜殖場，首座完成的虎尾場已於7月25日啟用，為2萬頭型肉豬飼養場域，沼氣發電結合太陽光電，每年產綠電265萬度，有助淨零排放目標。（台糖提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月31日

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（中央社記者曾智怡台北31日電）台糖斥資新台幣107億將旗下13座傳統豬場改建成現代化的農業循環畜殖場，台糖今天表示，首座完成的虎尾場已於7月25日啟用，為2萬頭型肉豬飼養場域，沼氣發電結合太陽光電，每年產綠電265萬度，有助淨零排放目標。

台糖透過新聞稿表示，新式虎尾畜殖場汲取屏東東海豐園區成功經驗，以循環經濟思維，打造零廢棄、零污染的營運模式，畜舍採高床節水漏糞條狀地板及刮糞系統、雨污水分排設計，豬糞尿以密閉式污水獨立管線輸送至直立式厭氧醱酵槽，降低異味，產出沼渣轉化成有機肥回澆農田，減少化肥使用。

台糖指出，新式豬場不僅較傳統畜舍節省75%用水量，還能化豬糞為綠金，建立現代化且友善環境的生產模式。

台糖表示，除了廢棄物循環再利用，虎尾場也充分落實畜電共生、節能減碳，加速再生能源發展。

台糖進一步說明，豬糞尿經醱酵後產生沼氣，內含溫室氣體甲烷，為減緩因甲烷排放的溫室效應，場內設置100KW沼氣發電系統，直接將沼氣轉化為綠電，年發電目標65萬度。

另外，畜舍屋頂另搭建2MW太陽光電系統，可降低豬舍內溫度，同時加值產電，年發電量預估達200萬度。台糖表示，沼氣與太陽光電雙管齊下，虎尾場整體綠能年發電目標達265萬度，年減碳效益約為1325公噸CO2e。

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台糖強調，畜牧業減碳轉型已是國際趨勢。依據今年3月公布的2050淨零排放路徑藍圖，台灣溫室氣體排放以甲烷位居第三、占1.67%，占比雖低，但其暖化能力約為二氧化碳的25倍，而農牧業又為甲烷排放主要來源，因此減排減廢、節能減碳將是未來畜牧轉型的重要課題。

台糖自107年起推動13座豬場改建，繼虎尾場已順利啟用，其餘12座豬場預計於112年底前陸續改建完成，盼透過現代化設備與管理，提升生產效率、落實資源循環再利用，加速國內實踐2050淨零碳排轉型。（編輯：潘羿菁）1110831