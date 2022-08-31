童子賢：下半年也許還有黑天鵝 通膨怪獸要先馴服

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（中央社記者吳家豪台北31日電）和碩董事長童子賢今天說，下半年也許還有黑天鵝事件，但電子業景氣不會「天崩地裂」，第一個要馴服的怪獸是通貨膨脹，企業生存哲學是財務要健全，需留意升息及通膨恐導致企業資金成本變貴、獲利變薄。

台灣玉山科技協會及KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天共同舉辦2022玉山安侯論壇，探討提升企業永續價值的關鍵策略。童子賢以玉山科技協會理事長身分出席，並接受媒體聯訪。

談到下半年景氣，童子賢笑稱，每年都是看水晶球，但不會「天崩地裂」，亂世中的生存哲學是財務要健全，有些產業的現金賭在應收帳款，有些賭在庫存，所以IC設計公司都在努力去化庫存，可能需要3到4個月調整期，但加上幾隻黑天鵝跑出來，調整時間恐拉長。

他以通膨為例，對於需要龐大資金的企業帶來很大壓力。企業發現利息變貴，獲利就變薄，因為營運的重要工具之一是資金，可以把利息視為借貸資金的「租金」，現在租金漲了5倍，當然企業營運會比較辛苦。

童子賢表示，和碩雖然需要背負資金週轉的風險，但庫存風險會由大品牌客戶自行背負，應收帳款風險也不高。

童子賢觀察，在政治面各國舉棋不定，下半年也許還會有黑天鵝出現。這波庫存調整最大的變數是經濟起伏，第一個要馴服的怪獸是通膨；如果通膨高達6%至7%，政治人物的選票就不妙，所以美國聯準會（Fed）用猛烈的利率手段，希望把通膨壓到2%至3%。

他說，如果物價一直膨脹上去，很多老百姓會受不了，就跟匯率操控一樣，如果匯率持續貶值，表面上出口暢旺，其實人民荷包變相縮水，買iPhone變貴。

針對料況，童子賢表示，長短料問題永遠都會有，但市場很會調整，不一定從生產面調整，也可以從需求面著手，勸客戶減少採購某些零組件。（編輯：張良知）1110831