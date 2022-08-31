台灣形象展曼谷開幕 瞄準智慧產業促進疫後經濟

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中華民國對外貿易發展協會主辦的2022泰國台灣形象展，31日在曼谷市區的百貨公司開幕，透過台北和曼谷連線方式，同步舉辦開幕典禮。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年8月31日

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（中央社記者呂欣憓曼谷31日專電）2022年泰國台灣形象展今天開幕，透過線上和實體展覽的方式，展出智慧醫療、智慧製造和低碳經濟等相關產業的台灣精品，希望藉此促進台泰間的商業交流，並促進疫後經濟的復甦。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，過去2年許多實體展覽無法舉行，今年疫情逐漸趨緩，中華民國對外貿易發展協會主辦的2022泰國台灣形象展今天在曼谷市區的百貨公司開幕，透過台北和曼谷連線方式，同步舉辦開幕典禮。

開幕典禮由外貿協會董事長黃志芳、經濟部國際貿易局副局長李冠志及泰國貿易經濟辦事處副代表馬化欣（Sunh Arunrugstichai）在台北透過視訊方式參與，泰國現場由泰國經濟文化辦事處代表莊碩漢及泰國投資促進委員會副秘書長那黎（Narit Therdsteerasukdi）出席。

今年的展覽以線上和實體方式同步舉行，泰國致力推動促進生物經濟、循環經濟及綠色經濟（BCG）的國家發展戰略，農業與食品、健康與醫療、生物能源、生物化學與材料、旅遊及創意經濟等被泰國視為疫後經濟復甦重要產業。

今年形象展因此訂定5大主軸包括「智慧醫療」、「智慧製造」、「低碳經濟」、「內需消費」與「文化觀光」，共有189家企業透過線上展示、46家企業在曼谷展場實體展示淨零碳排、智慧醫療顯示科技、電子資通訊與機電、農業及食品、機械與汽車零組件與生活風格等台灣精品。

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莊碩漢致詞時表示，中美貿易戰開打，供應鏈重組，各國都在面臨新的挑戰，例如泰國正在推動工業4.0政策，而工業4.0政策和半導體產業息息相關，台灣執半導體產業的牛耳，先進製程占了全球92%。

莊碩漢指出，越南在未來可能會繼中國之後成為另一個世界工廠，但越南是社會主義國家又已經投資過度擁擠，外溢效益之下，有很多台灣投資者想到泰國投資，因此台灣的技術和投資加上泰國穩定的投資環境，台泰攜手可以互利互惠。（編輯：高照芬）1110831