壽險業上半年淨值大減1.4兆 僅台新人壽逆勢上揚

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（中央社記者謝方娪台北31日電）金融保險業半年報出爐，整體壽險業第2季淨值下滑至新台幣1.26兆元，較去年底淨值蒸發1.47兆元，22家壽險業中，僅台新人壽因先前辦理增資及債券部位多帳列攤銷後成本，淨值不減反升。

受債券殖利率狂飆影響，手中握有大量債券部位的壽險業上半年淨值一路往下滑，根據壽險業最新出爐的半年報數據，整體壽險業第2季淨值下滑至1兆2664億元，較去年底2兆7407億元水位，大減約1.47兆元、減幅近54%。

其中，有3家壽險上半年淨值減降金額超過千億元，減降最多的是南山人壽，上半年淨值大減4279億元，其次是國泰人壽，上半年淨值大減4264億元，富邦人壽上半年淨值也大減2925億元。

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受債券殖利率攀升影響，壽險業持有債券部位跌價，若債券帳列其他綜合損益（OCI）項下部位不小，壽險業幾乎難逃淨值蒸發危機，不過，在壽險業淨值一片慘澹下，仍有1家壽險淨值逆勢往上走。

根據半年報數據，台新人壽第2季淨值為145.77億元，相比去年底122.16億元，上半年淨值反而增加23.61億元，主因台新金6月對台新人壽增資50億元，且台新人壽持有債券部位近100%放在攤銷後成本（AC）項下，債券評價波動不影響淨值表現。（編輯：楊凱翔）1110831