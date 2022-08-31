股債震盪 第一金：淨值少百億、減幅5%優於同業

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（中央社記者張璦台北31日電）第一金今天指出，受惠全球升息，銀行子公司今年上半年獲利年成長6.7%，主要是因放款大幅成長及淨利差反彈；同時，股債震盪牽動第一金淨值較去年底少百億元，減幅約5%，但仍優於同業。

第一金控今天舉辦營運概要法人說明會，公布上半年稅後淨利新台幣102.36億元，較去年同期略降6.2%，每股盈餘（EPS）為0.77元。

媒體詢問上半年綜合損益年減逾8成原因，第一金說明，主要是債券部位提列評價與減損影響，對淨值影響約100億元，但新台幣貶值下，海外分行匯兌利益可以抵消一些股債評損；同時，淨值較去年底減幅約5%，優於同業。

隨低利時代告一段落，第一金表示，子公司第一銀行受惠升息循環啟動，淨利差（NIM）自低點反彈，挹注獲利。

第一金指出，一銀放款動能在第2季度達到年成長11.2%的成績，各業別放款需求均大幅上揚；加上第2季交屋量能擴增，帶動房貸業務達雙位數成長，但房市下半年需觀察升息效應帶來後續的消費觀望期。

資產品質方面，上半年一銀逾放比維持在0.19%水位，覆蓋率為620.39%，尚未有品質惡化的憂慮。

媒體關切升息啟動後，可以挹注一銀多少淨利息收入，第一金指出，市場估美國聯準會（Fed）全年升息14碼，台灣央行9月、12月各升半碼；台美3月升息後，4月開始淨利息收入每個月平均多2億元左右，今年全年可增加16至18億元。

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至於非銀行子公司，第一金表示，證券與保險子公司今年上半年獲利均受到市場波動影響，風險升高使投資收益下降。

展望下半年，第一金指出，業務重心將以「持盈保泰」為原則，主動積極應對升息循環的影響，特別經濟循環週期趨短期，靈活調整將是主要策略。海外布局方面，德國法蘭克福分行規劃在今年底前開業，可助集團重返歐盟市場，探索新歐陸商機。（編輯：楊蘭軒）1110831